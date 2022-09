Le Lean management en couleurs. Embarquez vos équipes vers une performance durable

Le Lean optimise la production et l'organisation, tout en se concentrant sur le zéro gaspillage. Dans un contexte de crise et de développement durable, cette méthode devrait être accueillie avec enthousiasme. Pourtant, elle est souvent mal comprise et mal appliquée, laissant de côté le facteur humain. Ce ne sont pas les outils qui font la réussite, mais les mains qui les choisissent et les utilisent ! Ainsi, c'est par le développement et l'adhésion de tous les collaborateurs que la méthode lean permet d'améliorer les performances de l'entreprise sur le long terme. Pour cela, il faut s'appuyer sur les compétences comportementales de chacun et les différents types de personnalités dans l'entreprise. Grâce à une méthode accessible et facile à appliquer, la métohde des 4 colors, ce livre propose une approche du lean management par les soft skills. En capitalisant sur les talents et l'humain, les principes lean sont mieux appréhendés et l'adhésion au changement renforcée. Opérationnel et riche d'exemples, le livre s'appuie sur de nombreux témoignages. Il propose des outils, conseils et vidéos illustratives pour une mise en application immédiate.