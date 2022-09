Trésors royaux du Bénin. Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation

Cent vingt-neuf ans après leur pillage, et au terme de deux ans de négociation, vingt-six trésors royaux ont été restitués en novembre 2021 par la France au Bénin. Présenté par le président de la République du Bénin, Patrice Talon, cet ouvrage est la première partie du catalogue d'une exposition historique au palais présidentiel à Cotonou : " Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation " . Retraçant l'histoire des objets, leur importance artistique et leur poids symbolique, ce premier volet de l'exposition prend le temps de nous offrir l'ensemble des vingt-six pièces restituées, l'occasion de redécouvrir l'art béninois et son patrimoine dans toute leur majesté.