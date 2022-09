Art contemporain du Bénin. Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation, Edition bilingue français-anglais

Cent vingt-neuf ans après leur pillage, et au terme de deux ans de négociation, vingt-six trésors royaux furent restitués en novembre 2021 par la France au Bénin. Présenté par le président de la République du Bénin, Patrice Talon, cet ouvrage est second volet du catalogue d'une exposition historique au palais présidentiel à Cotonou : " Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation " . Cette restitution est l'occasion pour le pays de faire la part belle à l'art contemporain béninois, de dévoiler au grand public une sélection d'artistes béninois confirmés et émergents, de mettre en lumière leurs sources d'inspiration, dont les racines plongent dans la tradition et le patrimoine culturel de leur pays, et enfin, de révéler la créativité et la vitalité de la scène artistique contemporaine béninoise.