Petites histoires coréennes. 42 contes traditionnels bilingues pour progresser en coréen

Ce livre illustré dans le style coréen présente 42 contes populaires traditionnels en version bilingue, avec des notes culturelles et des exercices détaillés destinés aux débutants. Il a été conçu pour aider les apprenants à enrichir leur vocabulaire et acquérir les connaissances de base de la culture coréenne. La longueur et la complexité des histoires augmentent progressivement tout au long du livre, à mesure que le lecteur améliore son vocabulaire et sa compréhension de la langue. Sont inclus des glossaires coréen-français et français-coréen, ainsi qu'une initiation au Hangeul. Les enregistrements audio des contes par des locuteurs natifs sont téléchargeables en ligne.