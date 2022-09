Informatique. Tronc commun classes prépas

Toutes les classes préparatoires scientifiques reçoivent le même enseignement de tronc commun en informatique réparti sur deux années. Cet ouvrage couvre l'ensemble de ce tronc commun, et a été mis à jour avec les nouveaux programmes de 2021-2022. Ce Tout-en-un comporte : l'essentiel du cours et les méthodes à maîtriser, des interros de cours pour valider ses connaissances, et des exercices d'entraînement pour appliquer le cours ainsi que des exercices d'approfondissement. Tous les exercices sont corrigés en détail. Le livre comporte 10 chapitres qui couvrent l'intégralité du programme d'informatique des deux années. Les six premiers chapitres portent sur le programme de première année et les quatre derniers celui de deuxième année. Il explique les bases de la programmation Python (avec l'utilisation des modules numpy et scipy). Des compléments en ligne sont disponibles sur le site Dunod.