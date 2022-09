Le monde de l'invisible. Ce que l'on ne voit pas n'existe-t-il pas ?

Etes-vous prêt à comprendre et à appréhender une autre forme de réel ? Cet ouvrage s'intéresse à notre perception du monde tant sur le plan physique (nos cinq sens) que psychologique (nos croyances, conditionnements et peurs), dans le but de répondre à plusieurs questions fondamentales : l'oeil humain est-il capable de "tout" percevoir ? Comment les illusions interfèrent-elles dans notre perception de la réalité ? Comment la science explique-t-elle la notion d'énergie ? Quels sont les freins à la connaissance d'un univers inobservable ? Pour tenter d'apporter des pistes de réflexions, ce livre confronte le point de vue scientifique et la pensée spirituelle en abordant notamment le regard de la physique quantique sur la notion de conscience et les références faites à l'invisible tout au long de l'histoire de l'humanité. Il rapporte des témoignages individuels, retrace les théories de philosophes et scientifiques reconnus et tente d'éclairer sur les limites de la méthode expérimentale.