Agenda Astroguidances. Edition 2023

Un agenda ludique et complet, riche en exercices, en conseils et en guidances ! BIENVENUE A TOI DANS CET AGENDA qui sera ton compagnon spirituel pour l'année 2023. Pour cette nouvelle année, j'ai décidé de t'accompagner au fil des semaines en te proposant un agenda ludique et complet, riche en exercices, en conseils et en guidances. Chaque mois débute par " La traversée des maisons ", un exercice fondé sur l'astrologie qui te permet de cerner tes potentiels et tes défis, afin d'être dans une belle énergie d'introspection, jour après jour. Pour accompagner cet exercice, tu trouveras également une méditation guidée pour t'aider à te connecter à toi-même, ainsi qu'une vidéo qui t'explique les énergies astrologiques présentes et t'apporte des pistes de réflexion sur les événements. Chaque semaine, je te propose une question thématique accompagnée d'une guidance parmi 4 formats : - La guidance de la Lune, fondée sur les énergies de la Lune. - La lumière du jour, avec un thème différent chaque semaine. - L'horoscope magnétique, pour lequel tu choisis le signe qui t'attire. Cela peut être ton signe solaire, ton ascendant ou ton signe lunaire. - La guidance des astres, pour laquelle tu peux choisir intuitivement un chiffre entre 1 et 12 ou bien une planète. Cet agenda t'aidera ainsi à te rencontrer, à cerner ce à quoi tu es invitée à réfléchir, à comprendre le sens des événements, etc. Je te souhaite de te révéler à toi-même. Je t'embrasse. ISA