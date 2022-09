La doctrine initiatique du Régime Écossais rectifié en dix leçons essentielles

Le Régime Ecossais Rectifié, constitué à Lyon en 1778, à l'initiative de Jean-Baptiste Willermoz (1730-1824), en tant que système maçonnique, possède cette originalité unique de détenir une " doctrine " qui demeure mal ou très peu connue. Or cette doctrine, fascinante à bien des égards, est un " enseignement " ésotérique offrant des lumières singulières sur l'origine du monde matériel, la nature actuelle de l'homme et sa destination finale. Ainsi La Doctrine initiatique du Régime Ecossais Rectifié en dix leçons essentielles met pour la première fois à la disposition des lecteurs - ; sous une forme claire et pédagogique facilitant la compréhension des principaux concepts du Régime Ecossais Rectifié - ; les clés permettant d'entrer dans les mystères d'une connaissance secrète jusqu'alors réservée à une frange limitée d'initiés.