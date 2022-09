Nellie & Phileas - Détectives globe-trotteurs Tome 2 : Vol à l'exposition universelle

1889, France puis Egypte. Nellie et Phileas profitent de leur séjour à Paris pour visiter l'Exposition Universelle dont parlent tous les journaux. La jeune journaliste ne se laisse cependant pas distraire : elle doit absolument dénicher un scoop ! La chance lui sourit quand un coup de feu retentit : aucune victime, mais trois vitrines brisées et des objets prestigieux disparus... Surexcitée, Nellie se lance sur les traces des voleurs. Phileas, rejoint par Passepartout, grimpe dans le train en partance pour Brindisi à la suite de sa complice. L'enquête les mène jusqu'à Port-Saïd, en Egypte... Mais l'inspecteur Fix n'a pas renoncé à coffrer les deux impertinents. Et cette fois-ci, il est loin de représenter la plus grande menace pour le duo.