Le grand atlas de la mythologie

Universelle et millénaire, la mythologie a toujours fasciné les hommes. Les mythologies mésopotamienne, gréco-romaine et égyptienne sont ici présentées de façon accessible et passionnante. La foudre est-elle l'attribut du seul Zeus, dieu grec du Ciel et maître de l'Olympe, qui en use pour anéantir ses adversaires ? Isis, Aphrodite et Vénus ne présentent-elles pas trois visages d'une même divinité, celle de la Féminité et de l'Amour, adorée sur toutes les rives de la Méditerranée ? El, le dieu suprême du panthéon phénicien, va-t-il être progressivement supplanté par Baal, le dieu des Tempêtes ? D'Osiris à Hadès et Pluton - tous trois ténébreux maîtres du royaume des morts -, à l'odyssée d'Ulysse et aux luttes des dieux phéniciens, les divinités de ces panthéons et les principaux mythes fondateurs sont ici présentés en des récits merveilleux et captivants. Plongez dans ces vies fantastiques.