Zéro sucre & IG bas, le déclic santé. Toutes les clés pour réussir son rééquilibrage alimentaire en toute sérénité

Si l'alimentation est la clé d'une bonne santé, il n'est pas toujours facile d'adopter les bonnes résolutions à cause de nos anciennes habitudes. Pourquoi surveiller l'index glycémique dans notre assiette, consommer moins de viande, végétaliser notre assiette, avoir une activité sportive, comment se motiver et éviter les craquages ? Bérengère explique tout de façon très simple et visuelle, donne ses astuces pour réussir et propose 100 recettes faciles, healthy et gourmandes pour tous les moments de la journée.