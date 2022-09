Yasha Tome 1 : Perfect Edition

Okinawa, île d'Ogami. La paisible existence du jeune Sei Arisue est bouleversée au cours d'une nuit tragique où sa mère est abattue sous ses yeux avant d'être enlevé par un mystérieux groupe armé. Six ans plus tard, Sei est aux Etats-Unis, exploité par le laboratoire du puissant groupe pharmaceutique Neo Genesis qui a orchestré son enlèvement. Son objectif ? Mettre à profit l'incroyable intelligence et les sens surdéveloppés de Sei. Devenu un scientifique de génie, dont le talent est reconnu dans le monde entier, il est envoyé sur son île natale afin de faire des recherches sur un nouveau virus. Il ignore alors que cette expérience va lui permettre de découvrir ses origines... Tandis que Banana Fish arrive à sa conclusion, Panini est heureux de vous proposer une autre oeuvre majeure de l'autrice : Yasha. Récompensée d'un Shogakukan Manga Awards en 2002 pour ce récit, la célèbre mangaka revisite le mythe du Yasha et du Bodhisattva sur fond de réflexion sur la génétique. On retrouve dans ce titre de nombreux thèmes chers à l'autrice qui participent à la singularité de ses oeuvres, comme la parentalité et le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Une grande oeuvre pour tous les fans de Banana Fish, de science-fiction... ou les deux !