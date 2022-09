Ecouter la musique classique, ça s'apprend ! Eprouver du plaisir et ne plus passer à côté de l'essentiel

La musique est un art de l'écoute et c'est par l'écoute que nous entrons dans les oeuvres musicales. S'il peut être utile de connaître l'histoire des oeuvres, ou des compositeurs - sujet de nombreux livres d'initiation - il est surtout indispensable d'apprendre à écouter pour ne plus avoir la sensation de "passer à côté" . C'est ce que propose ce livre interactif, qui envisage l'écoute comme une pratique musicale à part entière, accessible à tous, aux musiciens comme aux non-musiciens. Avec des conseils d'écoute ciblés, un décryptage des codes musicaux et des propositions pratiques, il permet aisément de modifier en profondeur et durablement son écoute. Pour accompagner le lecteur dans sa nouvelle écoute, une sélection d'extraits musicaux commentés sont disponibles à cette adresse : https : //ecoutercelasapprend. fr