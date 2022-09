Faire du sport son métier. 6e édition

Des témoignages, une cartographie des métiers et de cursus pour bien s'orienter Outre les filières pour embrasser une carrière de professionnel du sport, ce guide, éclairé de nombreuses interviews de sportifs de haut niveau, présente les métiers possibles et quelquefois méconnus du secteur comme les métiers de la santé (masseur-kinésithérapeute, diététicien, préparateur physique...), les métiers de l'encadrement et de l'animation (professeur d'EPS, conseiller technique, entraîneur...), les métiers des médias et de la communication (agent, attaché de presse, journaliste sportif...).