Culture territoriale. Cours et QCM, Edition 2023-2024

Destiné en particulier aux personnes qui préparent les concours administratifs ou d'entrée dans les grandes écoles, cet ouvrage s'adresse également à tous ceux qui, par curiosité ou par nécessité, s'intéressent à la politique et à la culture territoriales. Cet ouvrage présente : - Une synthèse théorique des concepts et des grands principes applicables à la culture territoriale, - Les développements de l'actualité la plus récente, - Les grands enjeux des principaux thèmes territoriaux (la mutation des structures administratives locales, la transformation du contexte local, la diversité des politiques locales, l'évolution des moyens territoriaux...).