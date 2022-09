Relations internationales. Cours et QCM, Edition 2023-2024

Destiné en particulier aux personnes qui préparent les concours administratifs ou d'entrée dans les grandes écoles, une licence ou un master en droit, en sciences politiques ou en sciences économiques, cet ouvrage s'adresse également à tous ceux qui s'intéressent à la politique internationale et au droit international. Cet ouvrage propose : - Une synthèse théorique des concepts et des grands principes applicables aux relations internationales, - Des points sur l'actualité la plus récente, - 21 fiches présentant les grands enjeux des relations internationales et de chaque région, - Un questionnaire à choix multiple (QCM) composé de plus de 400 questions en fin d'ouvrage.