Greffier. Concours externe, Concours interne, 3e concours, Examen professionnel, Edition 2023

La justice recrute chaque année près de 750 greffiers par voie de concours. Cet ouvrage "tout-en-un" est le premier à proposer une présentation de l'ensemble des concours de greffier, leurs conditions d'accès et leurs épreuves. Complet, ce livre permet de préparer : LES EPREUVES D'ADMISSIBILITE - La note de synthèse (concours externe et 3e concours) - Le cas pratique (concours interne) - Les questions juridiques (concours externe et interne) - Les mises en situation professionnelle (examen professionnel) L'EPREUVE D'ADMISSION - Entretien avec le jury L'auteur propose des conseils méthodologiques et des exercices corrigés pour comprendre les attendus du jury et mieux réussir les épreuves de sélection, accompagnés de témoignages de greffiers.