L'année psychologique Voluem 122 N°3, septembre 2022 : Ingénierie cognitive pour les technologies d'apprentissage. Edition bilingue français-anglais

Créée en 1894 par Henry Beaunis et Alfred Binet, L'Année psychologique - Topics in Cognitive Psychology fut l'une des toutes premières revues au monde consacrée exclusivement à la psychologie scientifique. Elle publie des travaux relevant de différentes sous-disciplines de la psychologie cognitive dont en particulier la psychologie expérimentale, la psychologie du développement, la psychologie sociale, la neuropsychologie, et l'histoire de la psychologie.