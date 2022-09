L'héritage du démon et autres cauchemars vampiriques

Le vampire, présenté ici dans presque " tous ses états ", y occupe une place prépondérante mais l'auteur n'oublie pas pour autant sa " petite soeur ", la goule, dont les origines sont peut-être plus lointaines encore, et qui apparaissent à deux reprises dans ce recueil. Fuyez donc en compagnie de cet homme que le passé rattrape ; suivez cette mère qui tremble pour son enfant, qu'elle sait différente ; entrez dans ce cinéma de quartier qui propose des films d'horreur vintage ; découvrez les manipulations paranormales d'un homme aux dons mystérieux... ce ne sont ici que des présentations rapides de quelques situations et personnages que vous rencontrerez dans ces dix histoires fantastiques... Chez Jean-Jacques Jouannais, cette fascination pour celui que l'on considère, à juste titre, comme le " Prince des ténèbres ", n'est pas nouvelle. Passionné dès son plus jeune âge par le fantastique sous toutes ses formes (surnaturel et horreur en particulier) il a d'ailleurs remporté en 2021 le prix de la Cour de l'Imaginaire avec un roman, " Les passe-temps de l'Immortel ", récit d'un vampire féru de littérature qui traverse près de deux siècles d'histoire. Il a également publié de nombreuses nouvelles suite à des appels à textes et participé à des concours, dans son domaine de prédilection, l'imaginaire sous toutes ses formes (de l'étrange à la science-fiction) tout en abordant d'autres genres littéraires comme les nouvelles de facture plus classique et le Théâtre, notamment.