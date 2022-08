Mon grand guide IFAS pour entrer en école d'aide-soignant. Edition 2023

Destiné aux lycéens de Première et de Terminale qui souhaitent entrer en Institut de formation d'Aide-soignant, cet ouvrage est le meilleur outil pour les accompagner dans la nouvelle procédure de sélection. Préparer son dossier de candidature : Quelles sont les démarches à faire ? Quel est le calendrier ? Que doit contenir votre dossier ? Découvrir la formation en IFAS : Quel est le programme ? Comment se déroule-t-elle ? Quelle part de formation pratique ? Découvrir le métier d'aide-soignant : Quel est son rôle ? Où et avec qui exerce-t-il ? Quelle est sa rémunération ? Quelles évolutions de carrière ? Développer sa culture sanitaire et sociale : 39 fiches de cours synthétiques et illustrées ; plus de 200 QCM corrigés. Préparer son entretien de motivation : Comment se déroule-t-il ? Comment mettre en avant ses atouts ? Comment répondre aux questions types du jury ? Comment gérer son stress ?