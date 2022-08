LE guide pour devenir hypnopraticien ! Que vous ayez suivi ou non un cursus en santé, ce guide vous accompagnera depuis la découverte jusqu'à la maîtrise des pratiques d'hypnose. Pratique et progressif, il vous explique les fondements de l'hypnose et vous accompagne pas à pas dans l'utilisation de cette technique : - qui et pourquoi hypnotiser ? - comment faire, étape par étape ? - comment s'assurer de l'efficacité de l'hypnose ? Francis Petot vous accompagne pour aider à soulager et résoudre les conflits et difficultés d'ordre psychique, émotionnel, somatique, comportemental, mais aussi les difficultés et conflits sentimentaux, relationnels, familiaux, professionnels, occasionnant stress, tristesse, angoisse/anxiété, colère/haine, peur, dépression nerveuse, phobies, addictions, poids, douleurs, troubles du sommeil, troubles de la sexualité, traumatismes psychiques, etc. Enrichi de compléments numériques, en particulier des exemples de séances d'hypnose audio, ce livre est l'outil parfait pour enrichir votre pratique thérapeutique grâce à l'hypnose !