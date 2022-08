Un prisonnier sans étoile

Un premier roman bouleversant sur le thème du racisme et du nazisme ; une belle histoire d'amour qui fait face à toute sorte de cruauté. En 1932, Sylvestre Kpoto, quitte Togo direction Chicago afin de poursuivre ses études en médecine. Etudiant brillant, fils d'une famille aisée et bel homme, Sylvestre se confrontera à la ségrégation des noirs et décide de partir à Paris inspirée par l'exemple de Joséphine Baker. Il arrive à Paris, plein de rêves et d'espoirs, mais se heurte aux contradictions de son succès en tant que chirurgien et du racisme constant. Tout se complique après la connaissance d'Anna, une interprète allemande dont il tombe amoureux éperdument. Vivre en secret semble réussir pour Sylvestre et Anna, mais en début 1944 il est arrêté par les nazis et envoyé dans un camp de concentration. Il réussit à faire face aux supplices du camp grâce à la solidarité avec les autres prisonniers et aux lettres qu'il écrit à Anna. A Paris, Anna fait du tout pour le trouver et le sauver, mais rien n'est acquis. Parviendra-t-elle à sauver Sylvestre de la mort sure des camps nazis ?