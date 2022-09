Marie Curie, une découverte atomique ! Petits genies

Voici une sympathique collection qui s'adresse aux enfants pour leur expliquer ce qui a inspiré le travail et l'oeuvre de génies comme Albert Einstein, Frida Kahlo, Léonard de Vinci et Marie Curie. De quoi donner de bonnes idées et l'envie de les partager. A travers une approche ludique, un langage simple et accessible et de drôles d'illustrations, Marie Curie, femme d'exception et scientifique extraordinaire, communique aux tout petits sa curiosité et son obstination qui l'ont amenée à faire certaines des découvertes qui ont changé le monde.