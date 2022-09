60 ans de Spider-Man. Le mook anniversaire

En août 1962, Peter Parker se faisait mordre par une araignée radioactive et se voyait soudainement investi des capacités des arachnides. Soixante ans plus tard, Spider-Man reste le super-héros le plus populaire ! Ce mook anniversaire fête les 60 ans de l'icône Marvel en revenant sur les périodes marquantes du héros, et en faisant le tour des scénaristes et dessinateurs, qui ont permis à Peter Parker de devenir une star transgénérationnelle.