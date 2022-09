Un premier coffret de 10 puzzles progressifs sur les animaux de la savane avec fermeture magnétique et qui se range dans la bibliothèque. Avec 3 puzzles de 2 pièces, 3 puzzles de 3 pièces et 4 puzzles de 4 pièces. Un premier coffret de 10 puzzles progressifs sur les animaux de la savane avec fermeture magnétique et qui se range dans la bibliothèque. Avec 3 puzzles de 2 pièces, 3 puzzles de 3 pièces et 4 puzzles de 4 pièces.