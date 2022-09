La vie fascinante d’une grenouille

Les grenouilles, comme les crapauds et les salamandres, sont des animaux vertébrés appartenant à la classe des amphibiens. Ces animaux ont un cycle de vie divisé en deux phases et avec des métamorphoses, comme vous le découvrirez en lisant ce conte poétique. Les amphibiens ont besoin d'un environnement humide pour survivre et ils peuvent tous respirer et absorber l'eau à travers leur peau très fine. Ils vivent près des étangs, des lacs ou des rivières, mais pas au bord de la mer. Les amphibiens sont une sorte d'indicateur écologique et, depuis quelques décennies, de nombreuses espèces sont menacées voire éteintes à travers la planète. Cela est dû à l'énorme pollution qui existe dans l'environnement en raison de l'action néfaste de l'homme.