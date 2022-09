Le Petit Chevalier qui n'avait pas d'épée

Un nouveau conte d'éveil de Stéphanie Abellan pour aider les enfants à croire en eux et en leurs rêves. Ce voyage au coeur de la collection des contes d'Ankaa entraînera le jeune lecteur dans l'univers de Yarold, petit fils de paysan qui rêve de remporter le tournoi des chevaliers de Marcilhac. Toutefois, entre les moqueries de ses camarades et ses problèmes familiaux, il devra se battre pour espérer participer... et gagner. Ce récit permettra aux parents d'aborder avec leurs enfants les notions de confiance en soi et de dépassement de soi. Les petits et grands comprendront que, même quand les obstacles se dressent sur son chemin, on peut toujours y arriver à force d'obstination et de motivation. Le conte, non dénué d'humour, enseigne avec bienveillance l'importance de l'empathie et du soutien à ses proches quand ils en ont besoin.