Mes parents trop parents

Dès que Suzy rentre de l'école, elle est habituée à suivre le programme très chargé que ses parents lui ont concocté. Après les devoirs, quiz, activités manuelles ou sport si le temps le permet. Mercredi, basket, clarinette et anglais. Pour Suzy, c'est la normalité. Elle ne se rend pas compte que ses parents sont surinvestis, souhaitent être les meilleurs parents du monde. Mais un soir, Suzy est fatiguée, elle voudrait juste ne rien faire et passer un mercredi chez sa copine Lola... Mais comment faire comprendre à ses parents que "trop c'est trop" sans qu'ils se fâchent ? Ce nouvel album propose de mettre en lumière ces parents qui veulent trop en faire pour leurs enfants en les sollicitant chaque jour sans leur permettre de souffler ou de jouer avec leurs copains. Il s'adresse aux familles, aux médiathèques et à tous les professionnels confrontés à ces situations (psychologues, enseignants, infirmiers et médecins scolaires...).