Le Cycle de Providence, tome 4. Intégrale Lovecraft

Le Cycle de Providence et autres récits horrifiques rassemble l'ensemble des nouvelles se déroulant dans des lieux aussi emblématiques que Dunwich, Innsmouth, Kingsport ou Arkham, qui se situent dans cette étrange Nouvelle-Angleterre fantasmée par Lovecraft. Textes de Lovecraft contenus dans ce volume La Rue (The Street) Le Terrible Vieillard (The Terrible Old Man) De l'au-delà (From Beyond) L'Image dans la maison (The Picture in the House) Herbert West - Réanimateur (Herbert West - Reanimator) L'Innommable (The Unnamable) Le Festival (The Festival) La Maison abandonnée (The Shunned House) Le Modèle de Pickman (Pickman's Model) La Couleur tombée du ciel (The Colour out of Space) L'Abomination de Dunwich (The Dunwich Horror) Celui qui chuchotait dans les ténèbres (The Whisperer in Darkness) Le Cauchemar d'Innsmouth (The Shadow Over Innsmouth) La Maison de la sorcière (The Dreams in the Witch House) Le Monstre sur le seuil (The Thing on the Doorstep) Celui qui hantait les ténèbres (The Haunter of the Dark)