Planètes Tome 2 : Planètes Perfect

Hachi est proche du but. L'entraînement pour être admis dans la mission allant sur Jupiter se passe merveilleusement bien. Mais c'est quand tout va pour le mieux, que le pire arrive ! Il découvre que des terroristes se sont infiltrés parmi les candidats. Leur cible ? Gorô, le père de Hachi ! Tic-tac... Le temps est compté pour empêcher un massacre. Des années avant la sortie du film Gravity, Makoto Yukimura nous avait déjà plongé dans l'atmosphère claustrophobique de la conquête spatiale. Il nous fait partager sa passion et sa connaissance de l'espace, à travers le parcours initiatique de trois personnages embarqués pour un monde inconnu où il n'est pas facile pour l'Homme de trouver sa place. Cette nouvelle édition faisant l'objet d'un partenariat avec le Centre national d'études spatiales, sera notamment agrémentée d'une série d'articles autour de la thématique de l'espace avec, dans ce second tome : l'exploration du système solaire.