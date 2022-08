So I'm a Spider, So What ? Tome 11

Alors que la guerre entre humains fait rage, je suis soudainement attaquée par le roi des démons. Impuissante, je me retrouve complètement acculée par mon redoutable adversaire. Comme d'habitude, je vais devoir me sacrifier pour me sortir de cette impasse ! Pendant ce temps, au domaine des Keren, les elfes sont de retour et s'en prennent à la petite vampire que j'avais décidé de protéger...