Ah Bah Chic ! L'Abécédaire des sons

Ils sont quatre : la mère le père la fille le fils. Plus un chat et un chien. Et dans cette famille sympathique on joue avec les sons pour apprendre les lettres de l'alphabet. Aaaaah ! crie la fille quand elle a les chocottes face à une araignée. Brrr frissonne le garçon quand il grelotte. Uuuurg gronde le gros monstre qui fait peur. Vrouuu ! fait Papa qui passe l'aspirateur. Les phrases en commentaire riment ainsi deux par deux pour un abécédaire qui sonne alors doublement. Et pour finir : ZOU ! il est temps d'aller rêver... A l'image le noir contraste avec des teintes beige jaune moutarde et rose dans une économie de couleurs efficace les lignes se croisent en diagonales à l'énergie constructiviste et les personnages au style Félix le chat mâtiné de Daffy Duck et Bugs Bunny nous plongent dans un univers résolument rétro !