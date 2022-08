Dans les allées du musée d'Orsay, qui ne s'est jamais déjà arrêté devant un des immenses tableaux de chevaux au réalisme troublant ? Pourtant, qui connait réellement Rosa Bonheur ? Cette artiste au joli nom évocateur place le monde vivant et animal au coeur de son travail et de son existence. A travers eux, elle s'engage pour la reconnaissance des animaux et de leur singularité. Son oeuvre restitue avec vivacité leur anatomie mais aussi leur psychologie. Cette artiste hors norme et profondément novatrice est encore aujourd'hui inclassable et inspirante ! Cet album, qui accompagne le bicentenaire de la naissance de l'artiste, dévoile la puissance et la richesse d'une oeuvre trop peu connue et pourtant célébrée à son époque.