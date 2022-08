The English Textbook. Prépas ECG-ECT, 3e édition

Ouvrage "Tout en un", cette 3e édition conforme à la réforme de 2021 est l'outil indispensable pour tout élève de 1re et 2e année de classes prépas commerciales ECG-ECT mais également pour les élèves des prépas littéraires (option A/L ou B/L) préparant, en parallèle, les concours des Ecoles Normales Supérieures et les épreuves d'admission aux Ecoles de Commerce. Rédigé par une équipe de professeurs enseignant majoritairement dans les classes préparatoires, The English Textbook répond de manière précise et concrète aux objectifs de tout candidat souhaitant : - se préparer à son rythme ; - s'entraîner de façon variée ; - acquérir une meilleure technique ; - mettre en place des stratégies efficaces ; - évaluer ses progrès en situation ; - réussir le jour J. Il offre : - une présentation complète des épreuves ; - des repères méthodologiques pour toutes les épreuves écrites et orales ; - une couverture complète des notions essentielles à maîtriser à la fois en grammaire, en vocabulaire et en civilisation ; - des sujets d'annales et des sujets inédits corrigés ; - des conseils directement donnés par des examinateurs. Le plus : Corrigés des épreuves IENA, ECRICOME et ELVi 2022