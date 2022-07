#JeunesseCNL –

Plecota, une petite chauve-souris, vit paisiblement avec sa famille dans un grenier douillet... Mais l’hiver arrive. Toute la colonie s’envole pour rejoindre son refuge d’hibernation, Plecota se perd. Séparée des siens, elle est recueillie par de sympathiques musaraignes puis par les humains qui vivent dans son ancienne maison. Ce nouveau refuge est soudain menacé par la construction d’une route pour les gros camions ! Loin de sa famille et malgré sa petite taille, elle va devoir mener un dur combat et chercher du renfort autour d’elle.

Oriane Lassus a régulièrement travaillé pour le journal Biscoto. Une bande dessinée, Le Meilleurissime Repaire de la Terre, a déjà été publiée en 2017 (sélection Fauve Jeunesse du FIBD en 2018). Elle est aussi autrice pour le public adulte (chez Arbitraire et la Collection RVB). Avec Les Gardiennes du Grenier, elle nous embarque dans une folle aventure tout aussi rocambolesque que colorée, teintée de questions écologiques. Oriane Lassus nous fait découvrir le monde à travers le regard d’une jeune chauve-souris à la fois sensible et amusante. Un aspect documentaire est doucement distillé, on découvre au fil des pages le mode de vie des petits animaux de la campagne. Différentes espèces, et même les humains, s’unissent pour défendre une cause commune. Une entraide étonnante entre voisins que tout devrait opposer.