Brune-Feuille, le prince se marie et autres contes inclusifs

Publié le 21 septembre 2020 en Hongrie par l'association Labrisz, ce recueil de contes inclusifs a fait couler beaucoup d'encre dans le monde. Des princes qui épousent d'autres princes, des héroïnes courageuses, tantôt princesses, tantôt modestes, des personnages racisés, discriminés, différents : l'ouvrage propose dix-sept contes modernes, souvent inspirés de versions traditionnelles, écrits par autant d'auteurs et d'autrices contemporain·es. Ode à la différence et à l'acceptation de l'autre, il met l'intertextualité et l'ouverture d'esprit au service d'un message simple et fort : montrer la diversité du monde pour que tous les enfants s'y retrouvent, et que chacun et chacune y trouve sa place.