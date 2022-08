Dans bien longtemps tu m'as aimé. Tombeau de Robert Desnos

L'histoire commence et s'achève au cimetière du Montparnasse, sur une tombe. Celle du poète et résistant Robert Desnos, arrêté par la Gestapo un matin de Mardi gras. Interrogé rue des Saussaies, enfermé à Fresnes puis transféré au camp de Compiègne, celui que son ami André Breton surnommait le "prophète" du surréalisme, celui qui sidérait ses compagnons par ses facultés oraculaires dans les "Grands Sommeils" , celui qui a donné souffle à Rrose Sélavy et au Corsaire Sanglot, prend le chemin de l'Allemagne nazie où il sera déporté de camp en camp jusqu'à Terezín. A cette histoire se mêle celle d'un amour entre un homme et une femme de notre époque. Un amour-passion qui se noue - et se dénoue - autour de l'auteur de Corps et Biens. Un amour foudroyant dont le souvenir hante encore le narrateur. Pour s'en libérer, il devra parcourir en pensée le Chemin de croix de son poète fétiche. Yann Verdo est journaliste au quotidien Les Echos. Il a publié, en 2018, aux éditions Odile Jacob, un essai scientifique, Le Violon d'Einstein, et un très beau roman remarqué aux éditions du Rocher en 2020 : Noone.