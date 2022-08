Le brassard. Alexandre Villaplane, capitaine des Bleus et officier nazi. Alexandre Villaplane, capitaine des Bleus et officier nazi

Le football des années 1920 a un nom : celui d'Alexandre Villaplane, un gamin des quartiers populaires d'Alger que l' "amateurisme marron" , le faux amateurisme, a happé et conduit vers la gloire en métropole. Shooteur de classe, inventeur de gestes techniques audacieux, le jeune joueur régale le public français, qui se masse bientôt dans les stades pour le voir évoluer avec les plus grands clubs du moment, puis dans l'équipe de France dont, en 1930, il devient capitaine lors de la première Coupe du monde de l'histoire. Après cette consécration vient la dérive d'un homme seul et avide d'argent vers les bas-fonds et les trafics minables. Puis la chute et l'ignominie lorsque, pendant l'Occupation, il rejoint la Gestapo française de la rue Lauriston. Devenu allemand, il achève son parcours comme officier nazi, traître et tortionnaire de ses anciens compatriotes. Il sera exécuté à la Libération. Alexandre Villaplane est la légende noire du football français. Luc Briand est magistrat. Il a publié La Revanche de la guillotine, l'affaire Carrein, chez Plein Jour en 2018, largement salué dans la presse : "La force du récit implacable de Luc Briand [... ] Un livre beau et triste". J. Dupuis, L'Express "Excellent conteur" D. Simonot, Le Canard enchaîné "C'est un petit livre passionnant". F. Johannes, Le Monde "On ne lâche pas un instant l'histoire [... ] l'auteur, Luc Briand, qui est aussi juge, a fait un grand livre". P. Robert-Diard, Le Monde "Une enquête dérangeante et captivante". J. Béglé, Le Point "Luc Briand maintient la tension d'un bout à l'autre". L. Lemire, Livres Hebdo Entretiens dans Le Parisien, 20 minutes, Affaires sensibles / France Inter, RTL...