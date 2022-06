Présences. Histoires vraies d'esprits tourmentés

Les fantômes et les esprits habitent notre propre monde, et si nous sommes suffisamment sensibles et psychiquement alertes, nous pouvons arriver à les entendre et à les voir. Présences dévoile de nouvelles preuves troublantes qui révèlent que les esprits tourmentés ne se limitent pas aux châteaux en ruine et aux maisons historiques hantées : ils errent dans nos villes (des banlieues aux centres commerciaux), cherchant constamment à communiquer, et maintenant... ils ont même accès à nos vies grâce aux PC, aux téléviseurs et aux téléphones portables ! La vérité est plus terrifiante que tout ce que l'on peut voir sur un écran de cinéma. Rempli d'histoires vraies et de témoignages effrayants, Présences révèle une vérité dérangeante : personne, nulle part, n'est à l'abri !