Les messages cachés des plantes. Découvrez les vertus thérapeutiques des végétaux grâce à leur apparences

La phytothérapie est la plus ancienne des médecines. Depuis des temps immémoriaux, les plantes sont employées dans l'objectif de guérir et de prévenir diverses maladies. Dotés d'un accès intuitif aux actions des plantes, nos ancêtres avaient la faculté de les reconnaître et d'identifier leurs vertus thérapeutiques. Ce livre pratique présente les propriétés de 45 plantes les plus courantes. Pour chacune d'elles, vous découvrirez son essence aromatique, sa signature - c'est-à-dire l'apparence, la consistance, la couleur, le parfum, le goût... - ainsi que ses indications thérapeutiques. Ail des ours, ortie piquante, aubépine, millepertuis, romarin, lavande... grâce à ces plantes qui vous entourent, vous pourrez vous soigner et prévenir les maux du quotidien. Que ce soit pour lutter contre la fatigue, vaincre l'anxiété ou encore renforcer votre système immunitaire, la phytothérapie est bénéfique pour l'organisme tant sur le plan physique que psychique. Cette médecine douce et holistique agit en profondeur et de manière durable.