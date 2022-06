La vie en milieu extrême

Evoquer les milieux extrêmes, c'est immanquablement ouvrir le champ de l'extraordinaire, nourri de récits historiques d'explorations au bout du monde et d'images contemporaines de banquise, de déserts ou de fonds abyssaux. Longtemps dépeints comme inaccessibles et hostiles pour l'Homme, ils hébergent une immense diversité d'espèces qui illustrent comment la vie s'adapte et repousse ses limites depuis son apparition. Au fur et à mesure des découvertes scientifiques, des milieux extrêmes insoupçonnés se révèlent, sur nos côtes, dans nos campagnes, nos villes, nos maisons et jusque dans notre corps. Et si, loin d'être rares et exceptionnels, les environnements extrêmes étaient finalement les plus communs et les plus répandus sur notre planète ?