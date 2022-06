Mon cahier de tirages. Apprendre et comprendre comment tirer un oracle

Vous rêviez d'un cahier pratique pour apprendre à créer vos propres tirages ? Découvrez un livre d'apprentissage avec ses fiches à remplir. Au travers d'un cahier d'exercices ludique, apprenez à utiliser votre tarot ou votre oracle et découvrez toute une panoplie de tirages inédits à expérimenter. Grâce à ce cahier vous apprendrez à communiquer pleinement avec votre jeu et à créer des tirages qui vous ressemblent et qui répondront au mieux à vos besoins et à toutes les situations auxquelles vous pourriez être confronté. Cet ouvrage est un recueil de toutes les méthodes nécessaires à l'élaboration de vos propres tirages et surtout un moyen de vous approprier pleinement et plus en profondeur tous vos jeux de cartes. Cartomancienne et thérapeute de l'Ame, c'est par l'intermédiaire des livres et des Oracles que Chloé Bonfill alias licorne indigo, s'est ouverte peu à peu à l'univers du développement personnel et de la spiritualité. En 2019, environ un an après avoir lancé la chaîne de magie, d'ésotérisme et de développement personnel Licorne Indigo sur YouTube, elle commence à proposer des accompagnements intuitifs, des guidances, utilisant sa sensibilité pour révéler le talent et le potentiel de ceux qu'elle accompagne.