Réussir sa reconversion à la campagne. Tous les éléments pratiques pour réussir son installation à la campagne

Vous en avez assez des embouteillages, des transports bondés et du rythme de vie infernal ? Vous souhaitez changer de travail pour retrouver du sens et de la simplicité ? ... Les petites villes et les zones rurales offrent d'innombrables atouts maintenant accessibles à de nombreux salariés et entrepreneurs grâce au télétravail et au statut de micro-entrepreneur. Les différents témoignages présentés dans ce livre illustrent la diversité des possibilités pour travailler en résidant à la campagne, avec tous les éléments annexes indispensables à connaître pour faire face à toutes les situations. L'auteur complète l'ensemble avec autant de conseils pratiques et utiles qui vous permettront méthodiquement de franchir ce cap. Partie 1. EN ROUTE POUR LE CHANGEMENT 1. Clarifier son projet 2. S'entourer et se renseigner 3. Le changement géographique Partie 2. EN ROUTE POUR LA RECONVERSION 1. Une reconversion vers les métiers du numérique 2. Une reconversion vers les métiers de la vente 3. Une reconversion vers les métiers du coaching et du développement personnel 4. Une reconversion vers les métiers de l'alimentation 5. Une reconversion vers l'agriculture Partie 3. DEVENIR FREELANCE, POURQUOI PAS VOUS ? 1. Les réalités du travailleur indépendant 2. Devenir auto-entrepreneur 3. Les conseils pro pour être efficace Sources bibliographiques