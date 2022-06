Le catalogue de l'exposition "François Boisrond. Une rétrospective" , organisée au musée Paul Valéry du 25 juin au 6 novembre 2022, invite à parcourir l'oeuvre d'un peintre qui a apporté une contribution majeure au regain de la peinture en France depuis les années 1980. Articulés autour de six temps forts, 116 tableaux ont été sélectionnés pour refléter l'ensemble de la production de François Boisrond, depuis ses débuts dans la figuration libre, aux côtés de Rémi Blanchard, Hervé Di Rosa et Robert Combas, jusqu'aux toutes dernières toiles encore inconnues du public. La rétrospective aborde la question de l'unité d'une oeuvre, rythmée par les ruptures successives et interrogeant constamment la diversité des images, du cinéma au numérique, ainsi que leur rapport au réel. Le catalogue dessine ainsi une trajectoire singulière, où peindre apparaît à la fois comme un besoin vital et une longue initiation. Textes de Pierre Bergounioux, Philippe Dagen, Laurent Le Bon, Hector Obalk, Dominique Païni, Stéphane Tarroux.