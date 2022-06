Tour d'abandon

"Mains en l'air, on ne bouge plus ! " Et ils me passèrent les menottes devant mes gosses comme si j'étais Pablo Escobar, Ben Laden, le docteur Mengele et Marc Dutroux réunis. L'histoire de James des Pommiers c'est l'histoire d'une vie qui bascule. Comment faire quand on est marié, père de famille et que tout va plutôt bien, comment faire face à l'injustice et au parjure ? Comment faire surtout pour retrouver le chemin de la vérité sans trop se recroqueviller ? James des Pommiers est hôtesse de l'air dans une grande compagnie aérienne et soudain, de retour de vol, la police l'attend chez lui et lui saute dessus devant ses enfants pour des accusations de violences conjugales. Décrit comme violent, instable, caractériel et agressif, il va devoir mener le combat de sa vie pour préserver son honneur, sa santé mentale et pour sauver l'amour des siens.