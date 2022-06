Tresses et torsades. 24 coiffures expliquées pas à pas

Succombez à la tendance des tresses et torsades. Réalisez de véritables coiffures de gala : tresse coquillage, lace braid, tresse cascade, chignon noeud, couronne tressée... 24 projets pour cheveux longs ou mi-longs à faire soi-même pour se faire plaisir et changer de look. - 8 tutos techniques pour apprendre les bases, des plus simples aux plus compliquées. - 16 coiffures inventives à faire selon son humeur : romantique, rock ou décontractée. - Des conseils de soins pour embellir sa chevelure.