Automatique des systèmes linéaires continus. Exercices et méthodes

Si l'automatique fait l'objet de formations spécialisées, il s'agit également d'une discipline transverse dont les concepts généraux (systèmes linéaires et continus) sont étudiés dans bien des cursus. Cet ouvrage propose aux étudiants des premières années d'études supérieures une méthode progressive et efficace pour comprendre et appliquer les concepts fondamentaux de l'automatique. A la suite des rappels de cours sous forme de fiches, chaque chapitre propose des exercices de difficulté croissante pour s'évaluer : QCM, questions Vrai/Faux et exercices de synthèse. Les corrigés détaillés mettent en évidence la méthodologie.