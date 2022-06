" J'ai tellement voulu avoir ces deux enfants. Maintenant ils sont là et ils vont bien et je suis une mère parfaitement heureuse. A découvrir, un cahier de 32 pages de photos indéites et exclusives. Mais que de galères ! Les difficultés à tomber enceinte ; les grossesses avec toutes les complications possibles ; les malformations de Maylone à sa naissance ; les deux fois où il est mort dans mes bras et où je l'ai ressuscité ; les crises graves avec Thibault, notre rupture et notre réconciliation. On ne nous prévient jamais de tous les problèmes qui vous attendent quand vous voulez avoir des enfants. Moi je vous en parle, et je vous dis tout, sans rien cacher, ou presque sur mes enfants, mes batailles. C'est aussi grâce au soutien de milliers de personnes pendant toutes ces épreuves que j'ai tenu le coup. Ce livre est ma façon de les remercier de tout mon coeur ".