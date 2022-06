Journal d'expéditions en Amazonie

Ludovic se donne un objectif : remonter une rivière sauvage d'Amazonie en autonomie pour atteindre et gravir un inselberg (relief isolé). Mais tout ne va pas se passer comme prévu, la jungle ne se laisse pas explorer si facilement ! Ce long et périlleux voyage au coeur de la forêt amazonienne met son physique et son mental à rude épreuve. A la rencontre de la faune et de la flore, entre défi sportif et observations naturalistes, cette aventure l'entraîne au plus profond de la jungle, là où règne le plus grand prédateur d'Amérique du Sud : le jaguar...