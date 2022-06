Passeport Foot spécial coupe du monde

Préparez-vous au mieux pour la Coupe du monde 2022 ! Fan incontesté, passionné ou simple amateur, ce cahier de vacances est fait pour vous ! A l'occasion du Mondial 2022, révisez vos classiques pour être incollable tout au long de la compétition. Retrouvez les joueurs et les équipes mythiques de l'histoire du football, découvrez les stades de légende, passez en revue les différentes compétitions footballistiques et les Coupes du monde 1998 et 2018 ! Testez vos connaissances sur le football avec : Des exercices ludiques et plein d'humourDes anecdotes sur le monde du footballDes pages jeux et des quiz amusantsTous les corrigés, pour ne pas sécher En + A détacher au centre du cahier : le calendrier de tous les matchs de la compétition, ainsi que la grille des matchs à remplir après avoir fait vos pronostics. L'auteur : Etienne Bonamy est ancien rédacteur en chef de L'Equipe, journaliste et consultant football.